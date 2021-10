L’Europa di Ventotene in un Dizionario illustrato

LATINA – In un periodo di particolare, benefica, allargata visibilità, Il Manifesto di Ventotene esce in alcune nuove ristampe destinate ad accrescerne la conoscenza in Europa e nel mondo, ma anche fra i banchi di scuola. Succede grazie ad una piccola e prolifica casa editrice, L’Ultima Spiaggia (alla quale è stata dedicata la prima puntata di questa rubrica) e anche grazie alla ricorrenza dell’80° di questo illuminante testo scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, con il contributo di Eugenio Colorni, quando erano al Confino politico sull’isola.

Lo racconta bene a Licia Pastore, Nicola Vallinoto (nella foto piccola) scrittore genovese, classe 1968, originario di Ventotene e dal 1988 attivista del Movimento federalista europeo, oggi autore del Dizionario illustrato dal titolo “L’ABC dell’Europa di Ventotene”. Un volume che – spiega Vallinoto – “nasce dalla volontà di far conoscere l’Europa pensata a Ventotene durante la Seconda guerra mondiale alle giovani generazioni come quella di mia figlia che frequenta la scuola media. Le nuove generazioni sono chiamate, infatti, a raccogliere il testimone lasciato dagli autori del Manifesto di Ventotene nel 1941. Per farlo in modo consapevole avranno bisogno di studiare il passato, indignarsi per le ingiustizie del presente e impegnarsi per cambiare il futuro”.

Alla pubblicazione del dizionario illustrato, si accompagnano (ma solo per contemporaneità) la ristampa del Manifesto di Ventotene per un’Europa Libera e Unita in due edizioni bilingue: Italiano/Inglese con una prefazione di Josep Borrel Fontelles e Italiano/Francese con la prefazione di Enrico Letta corredati dall’ introduzione di Lucio Levi e Pier Virgilio Dastoli. Entro Natale, poi, in libreria si potrà trovare anche la versione in arabo. Mentre l’editore de L’Ultima Spiaggia, Fabio Masi, sta lavorando per un’ulteriore edizione: in cinese.

Benritrovati a “I nostri libri”.

PARLARE AI RAGAZZI – “Nel dizionario si parte dalla A di Antifascismo, la storia dell’Europa, per finire con la Z di Zero emissioni di carbonio ovvero la lotta dell’Unione europea contro i cambiamenti climatici, il futuro del pianeta. Ogni voce del dizionario viene accompagnata da una illustrazione che ne completa la rappresentazione”, spiega Vallinoto.

L’ATTUALITA’ DEL MANIFESTO DI VENTOTENE – Ma qual è l’attualità del Manifesto di Ventotene L’attualità del Manifesto “Se Spinelli e Rossi fossero vissuti oggi avrebbero sicuramente scritto un capitolo dedicato alla globalizzazione e a come governarla, perché tutte le ultime crisi, dalla pandemia ai cambiamenti climatici, riguardano il mondo intero. Però il Manifesto, pur essendo stato scritto 80 anni fa, ci ha dato gli strumenti per governarla la globalizzazione, nel senso che ci vogliono le Istituzioni e quindi una federazione non solo europea, ma a livello mondiale per governare i problemi invece di subirli”.