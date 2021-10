Oroscopo del giorno 02 Ottobre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, se il Sole porta calore nelle relazioni, Mercurio attenuerà un po’ gli effetti ed il giorno sarà relativamente piatto: se il partner non dimostra più il suo affetto potrebbe essere colpa vostra. I single tendono ad aspettare che tutto cada dal cielo: fate qualche sforzo se volete cambiare la vostra situazione. Professionalmente sarà il momento di organizzarvi: sia che si tratti della gestione del tempo, degli appuntamenti o dei rapporti, arriverete alla fine della giornata pienamente soddisfatti di voi stessi. Per quanto riguarda la salute tutto va bene ma, visto che sarà una giornata impegnativa, dovreste cercare di riposare ogni tanto.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, nelle coppie afflitte dalla routine, è possibile il risveglio della passione: approfittatene. I single riusciranno a conquistare il cuore di una persona importante per loro. Professionalmente, sarà la giornata delle sfide e grazie all’influenza favorevole di Urano riuscirete ad affrontare brillantemente qualsiasi tipo di situazione. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi cercherà di migliorare lo stile di vita per godersi un futuro sereno.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. A livello sentimentale, in coppia, avete bisogno di qualche certezza per sentirvi sicuri, tuttavia, cercate di non chiedere l’impossibile dal vostro partner. I single sono titubanti ed i contatti attuali non corrispondono alle loro aspettative: cercate di capire ciò che volete veramente. A lavoro sarete molto coscienziosi, tuttavia, dovreste cercare di concentrarvi solo sulle attività importanti se volete vedere subito dei risultati. Per quanto riguarda la salute vi sentirete molto meglio degli ultimi giorni e dovreste approfittarne per cercare di rinunciare a qualche cattiva abitudine.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, i vostri progetti prendono forma: siete in sintonia con il partner ed insieme vi dirigete verso un futuro sicuro. I single faranno di tutto per poter passare più tempo con una persona conosciuta di recente. Professionalmente il giorno si svolgerà senza intoppi: alcuni di voi penseranno a nuove strategie per facilitare il lavoro di squadra. Per quanto riguarda la salute, coloro che avvertono un po’ di stanchezza dovrebbero cercare di passare un po’ di tempo all’aria aperta.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno ed invierà delle onde di sensualità. In coppia vorrete esprimere il vostro amore e sarebbe interessante pianificare una serata romantica: il partner sarà molto ricettivo. Single: se mettete da parte la timidezza, la situazione attuale potrebbe sbloccarsi a vostro vantaggio. A lavoro si annuncia una bella giornata: sarete energici e di buon umore e potreste conoscere persone che vi saranno molto utili nel prossimo futuro. La salute è ottima: la posizione del Sole vi porta un senso di benessere e pace.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’aspetto astrale amplifica il bisogno di complicità ed il desiderio di considerare progetti più concreti: insieme al partner potreste prendere ottime decisioni per il futuro. I single hanno bisogno di alcune conferme e dovrebbero osare di più. Professionalmente avete notato una certa tendenza a perder tempo e cercherete di organizzare il tutto molto meglio. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di fare più movimento: se avete delle commissioni, provate ad andare a piedi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi rendete conto che i rimproveri ricevuti ultimamente sono giustificati e cercherete di fare qualche sforzo in più per riavvicinarvi al partner. I single saranno più disposti ad ascoltare le persone per capire meglio certi comportamenti. Professionalmente, il Sole sarà la fonte di nuove idee e Mercurio aumenta il desiderio di far meglio e più velocemente: sarà un giorno durante il quale vorrete mischiare le carte per ottenere efficienza e produttività. La salute è soddisfacente: state attenti ai piccoli segnali che il corpo vi manda.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, vi piacerebbe saperne di più su quello che pensa il vostro partner: cercate di parlare ma senza esser troppo invadenti. Single: per privilegiare l’intimità delle confidenze dovreste essere voi i primi ad aprirvi. Professionalmente l’aspetto astrale vi aiuterà a fare le cose con maggior precisione, fin nei minimi dettagli e potreste anche dover dare priorità ad alcuni vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, cercate di camminare di più: prendere aria fresca calmerà senza dubbio tutte le tensioni accumulate sia nel campo privato che nel campo professionale.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, l’aspetto astrale aumenta la passione. In coppia, vorrete affascinare il partner e grazie a questo atteggiamento riuscirete a rafforzare notevolmente il vostro legame. Single: dovreste provare ad esprimere i vostri sentimenti. A lavoro, la vostra ispirazione sarà al top e potreste sviluppare un’idea originale per migliorare la situazione attuale. La salute è buona e vi sentirete imbattibili, tuttavia, cercate di non spendere oggi tutte le vostre energie.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia sarete sulla stessa lunghezza d’onda del partner: dovreste trascorrere dei momenti molto piacevoli in questa giornata. Single: il vostro fascino potrebbe avere un impatto su qualcuno incontrato abbastanza recentemente. Sta a voi trarre le conclusioni. Professionalmente potrebbe dover uscire dalla vostra solita routine e lavorare ad un progetto al quale pensate da qualche tempo. Per quanto riguarda la salute, per la maggior parte di voi, la forma torna gradualmente, tuttavia, se avvertite un po’ di stanchezza, dovreste riposare.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno e porta un po’ di serenità in tutte le aree della vita. In coppia, sentirete il bisogno di discutere argomenti importanti con il vostro partner: non esitate, vi ascolterà con interesse. I single saranno presi dal desiderio di creare legami un po’ più forti: sta a voi decidere le sorti di una storia. Professionalmente la creatività è aumentata dall’influenza astrale e non sarà necessario sforzarvi troppo per essere produttivi. Dal punto di vista della salute, siete pienamente consapevoli di ciò che è dannoso per il vostro benessere ed agirete di conseguenza.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia sarete diffidenti nei confronti del partner: sia che si tratti di sfiducia, gelosia, curiosità o solo un motivo per passare più tempo con lui, dovreste parlargli apertamente. I single devono pazientare ancora un po’ se vogliono attirare l’attenzione di una persona in particolare. Professionalmente sarete ben motivati a raggiungere i vostri obiettivi e grazie alla meticolosità riuscirete a fare un ottimo lavoro. La salute è buona: non privatevi dei piccoli momenti all’aperto e di un po’ di esercizio fisico.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.