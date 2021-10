Ultimo giorno di campagna elettorale per Zaccheo tra i Borghi

LATINA – Ultima giornata di campagna elettorale per il candidato Sindaco Vincenzo Zaccheo. Dopo un tour in tutta la città di Latina, dal centro ai quartieri Nascosa e Nuova Latina, Zaccheo si appresta a chiudere prima del silenzio elettorale: “Sto percorrendo la città palmo a palmo, dal centro alle periferie. Devo ringraziare i leader provinciali delle forze politiche, le liste civiche ed i giovani che mi hanno accompagnato in questa difficile ma entusiasmante campagna elettorale.

I giovani, devo dire, sono stati il vero talismano di questa avventura. Molti di loro hanno rinunciato a fare campagna elettorale per sé stessi pur di stare accanto al loro candidato. Mi hanno trasmesso una energia ed una determinazione davvero eccezionali. Penso a : Luca Palmegiani (FI), Michela Di Manno (FDI), Marco Maestri, Serena Baccini, Domenico Bucci, Lorenzo D’Erme, Matteo Giancola , Michela Cecere e molti altri ragazzi per i quali ho deciso di scendere nuovamente in campo.

Chiuderò questa campagna elettorale con un tour nei borghi nell’arco dell’intera giornata: Borgo Santa Maria, Borgo Sabotino, Borgo Faiti, Borgo Isonzo, Borgo Bainsizza, Borgo Carso, Borgo Piave per chiudere, in serata, a Borgo Le Ferriere.

Il mio non è un giro elettorale, i borghigiani mi conoscono molto bene. Con loro ho un rapporto particolare e stupendo, fatto di antichi legami umani, prima che politici. Mi hanno sottoposto numerose problematiche, alle quali daremo risposte efficaci: dalla Casa Cantoniera di Borgo Santa Maria che, grazie ad una sinergia con il Presidente della Provincia Vulcano, riconsegneremo ai cittadini passando per la trasformazione della scuola del quadrato in un centro civico che rappresenti, anche per i borghi vicinori, un punto d’aggregazione ed un riferimento sociale e culturale.