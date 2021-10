Un giovane di Formia ordinato sacerdote, don Riccardo Spignesi celebrerà nella sua parrocchia

FORMIA – Domenica 31 ottobre alle ore 18.00 nel Tempio di San Francesco a Gaeta l’arcivescovo, Luigi Vari presiederà la Messa per l’ordinazione di don Riccardo Spignesi.

Ventotto anni, Don Riccardo, originario della parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista a Formia, dopo all’Alberghiero di Formia, nel 2014 è entrato in Seminario ad Anagni, al Pontificio Collegio Leoniano, dove ha conseguito il baccalaureato in teologia. Ha poi svolto il ministero pastorale nelle parrocchie dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista a Formia, a Santa Maria in Piazza a Fondi, e a Santo Stefano Protomartire a Gaeta. Attualmente sta svolgendo il ministero pastorale nelle parrocchie di Itri.

Don Riccardo presiederà per la prima volta l’Eucaristica lunedì 1° novembre alle ore 11.30 presso la “sua” parrocchia, a SS Lorenzo e Giovanni Battista di Formia e alle 18 anche a Ponza. Don Riccardo ha scelto come motto dell’ordinazione il versetto del vangelo di Giovanni: “Se tu conoscessi il dono di Dio” (Gv 4,10).

L’evento sarà trasmesso in diretta sui media diocesani.