LATINA – Sono solo 8 i casi covid segnalati oggi dal bollettino della Asl di Latina, si concentrano praticamente tutti ad Aprilia che ne conta 7, un solo altro caso è stato invece registrato a Sperlonga. Zero i decessi così come i ricoveri. Non sono state inoltre notificate nuove guarigioni. Le vaccinazioni effettuate nelle scorse 24 ore sono state 528.