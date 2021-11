Bari-Latina finisce 3-1, ma cresce il gruppo di Di Donato

LATINA – Una sconfitta, ma anche la certezza di aver fatto “la partita che dovevamo fare” con “il Bari che ha fatto fatica”. Così Mister Di Donato dopo la sconfitta di sabato pomeriggio al San Nicola in casa della capolista. Il Bari esce dall’incontro con il bottino pieno (3-1) e saldamente in testa al campionato di serie C, ma dal canto suo il tecnico dei nerazzurri, analizzando il match “assolve” i suoi che “sono stati bravi” . Del resto i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, il gruppo sta crescendo ed è riuscito a mettere in difficoltà i forti pugliesi.

Il prossimo incontro di campionato è contro un’altra squadra blasonata, il Catania oggi a metà classifica a 22 punti contro i 17 del Latina.