Barney, il vecchietto in canile da 15 anni

LATINA – Barney ha 15 anni, tanti, troppi vissuti in canile. “Perché nessuno lo ha guardato finora? Perché nessuno lo ha scelto? Sta arrivando l’inverno, il freddo, l’ennesimo per lui vissuto in un box. Il suo desiderio grande, la nostra speranza grande è che il cuore e gli occhi di qualcuno si poggino su di lui per regalargli il primo inverno della sua vita al caldo di una casa e nell’amore di una famiglia”, raccontano dall’Associazione Amici del Cane.

Barney pesa sui 20 kg, è buono e dolcissimo: “Chiamateci!”.

Barney si trova a Latina e per una buona adozione potrà viaggiare in tutto il centro-nord. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 – 334.7740414