Basket, la Benacquista Latina gioca a Forlì contro una “big”

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è in procinto di affrontare la seconda trasferta consecutiva sfidando a domicilio una delle “big” del girone rosso del Campionato di Serie A2: l’Unieuro Forlì, nel recupero della nona giornata della regular season. L’appuntamento infrasettimanale dei nerazzurri arriva dopo la nuova battuta di arresto subita la scorsa settimana in quel di San Severo, sono pronti a ripartire da quanto di buono si è visto proprio in occasione della gara precedente. L’avversario che si troveranno di fronte sarà di altissimo livello e la sfida si preannuncia decisamente difficile.

Palla a due ore 20:30 di martedì 30 novembre all’Unieuro Arena di Forlì.