Big Mad, i Dipinti di Monica Menchella esposti nella sede della Benacquista

LATINA – BIG MAD presenta i “Dipinti” di Monica Menchella per “2021 with Contemporary Art” a cura di Fabio D’Achille. Prosegue il progetto artistico di 12 esposizioni presso la sede della Benacquista Assicurazioni Latina per tutto il 2021.

Massimiliano Benacquista e Fabio D’Achille hanno improntato questo progetto partendo da un calendario da tavolo che vede MAD museo d’arte diffusa con Benacquista Assicurazioni, AssiB Underwriting ed altre società del Gruppo Benacquista, celebrare l’anno in corso nel segno dell’Arte Contemporanea.

“Il calendario – spiegano gli ideatori e organizzatori del progetto – ormai agli ultimi due mesi, prevede che ogni artista “suggelli” un mese del nuovo anno e di conseguenza esponga negli spazi comuni della sede di Benacquista Assicurazioni in via del lido a Latina e novembre è il mese dedicato alla ricerca pittorica di Monica Menchella”.