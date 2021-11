Cisterna, derubava i fedeli durante le Messe, denunciata cinquantenne

CISTERNA DI LATINA – Rubava nelle auto dei fedeli mentre ascoltavano la Messa nella chiesa della frazione di Olmobello a Cisterna. A scoprire la ladra seriale è stata la polizia dopo le indagini seguite a una serie di denunce tutte simili per furti commessi nelle strade limitrofe alla chiesa della zona rurale. Grazie all’esame delle tantissime immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato la responsabile dei furti, anche grazie all’intuizione di un investigatore della Sezione Anticrimine e utilizzando il sistema di riconoscimento facciale in dotazione alla Polizia Scientifica. La donna, fingendo di recarsi in preghiera nel luogo di culto, in realtà effettuava degli accurati sopralluoghi e al momento opportuno si introduceva nelle autovetture per asportare i beni lasciati nell’abitacolo. E’ stata denunciata per furto aggravato.