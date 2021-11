Covid, 79 nuovi contagi in provincia di Latina

LATINA – 79 nuovi casi covid in provincia di Latina. Ancora una volta Aprilia registra il numero più alto, con 14 positivi. Nove i casi a Terracina, 7 a Cisterna, Latina e Sezze, 5 a Maenza e altrettanti a Priverno, 4 a Cori e Formia, 3 nel comune di Fondi, 2 Gaeta, Roccagorga e Sonnino, uno infine a Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Ponza, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia. Nel bollettino odierno non vengono segnalati decessi, 43 le guarigioni notificate e 2 i ricoveri al Goretti. Il mese di novembre si chiude con 2.603 contagi complessivi e 22 vittime del virus. In merito alle vaccinazioni, sono state 2.457 le dosi inoculate, di cui 297 prime dosi, 345 seconde dosi, 1.815 terze dosi.