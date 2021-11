Lutto a Fondi per la tragica morte di Lorenzo Marzoli. Disposta l’autopsia

FONDI – Tragico incidente stradale a Fondi nella notte tra sabato e domenica. Sono stati gli operai del servizio di raccolta dei rifiuti De Vizia a dare l’allarme domenica mattina verso le cinque per un’auto finita nel canale consortile in Via Sette Acque, ma era già troppo tardi per Lorenzo Marzoli, 39 anni fotografo professionista conosciutissimo nella città del sud pontino dove aveva uno studio nel centralissimo Corso Italia.

Sono stati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Latina a intervenire nel Comune di Fondi, su richiesta dei carabinieri, dove la squadra territoriale di Terracina, con l’autogrù ha estratto dalle acque la vettura, un’Audi A3, ribaltata parzialmente coperta dall’acqua del canale che costeggia la strada. All’interno la tragica scoperta: il corpo senza vita del giovane fondano. Marzoli che rientrava a casa era finito fuori strada quando era ormai a poca distanza dalla sua abitazione.

I rilievi sono stati svolti dai carabinieri e la salma trasferita in obitorio dove sarà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica. Tantissimi i messaggi di cordoglio postati anche sulla rete con i suoi scatti.