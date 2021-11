La nuova lente Smarlife PRO da Ottica Davoli: proiettati nel futuro

Non si tratta di magia, ma di una solida realtà che ci proietta nel futuro. La nostra continua ricerca di innovazione prosegue facendo si che la nostra trasformazione continui inarrestabile.

Il reparto laboratorio è completamente rinnovato, l’acquisizione del nuovo macchinario di taglio delle lenti con lavorazione a secco ha ulteriormente aumentato la precisione e ha creato in noi il desiderio di “sollevare il velo” per potervi mostrare nell’effettivo il lavoro che c’è dietro il vostro occhiale.

Cavalcando quest’onda abbiamo pensato di mostrarvi anche la sala misurazione, grazie ad una generosa finestra che, per motivi di privacy, verrà oscurata in automatico nel momento della misurazione. Ultimo elemento, ma non meno importante, di questa “rivoluzione a catena” è il centratore 3D VisuFit 1000 di ZEISS, che ora campeggia al centro della nostra sala consulenza, testimoniando quanto la tecnologia sia il nostro fiore all’occhiello e sia il cuore della nostra filosofia di lavoro.

Questo ci rende una realtà unica nel suo genere. Siamo fieri infatti di essere tra i pochi in Italia a potersi fregiare del titolo di ZEISS VISION EXPERT, un riconoscimento che è stato conferito a coloro che come noi hanno in sede l’intero ecosistema ZEISS, che comprende a 360° sia la parte della misurazione che quella della centratura, consentendoci di personalizzare al massimo la vostra lente.

A proposito di lenti siamo lieti di presentarvi la nuova lente SmartLife PRO, che rappresenta un miglioramento in maniera trasversale della già performante lente SmartLife, la variante PRO si arricchisce di parametri individuali che non riguardano solamente la parte anatomica del paziente, ma anche la parte fisiologica, come per esempio l’apertura pupillare.

Abbiamo inoltre ampliato la nostra gamma di montature personalizzabili made in Italy, che adesso comprende 200 modelli e 400 colori. Tutto questo per offrire a chi è attento alla qualità e al comfort visivo, il più alto grado di soddisfazione.

Vi aspettiamo da Ottica Davoli, per avere un assaggio di quella che è la nostra personale prospettiva sul futuro.