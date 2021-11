Latina, Coletta incontra la consigliera Muzio (Fare Latina): “Colmate le distanze”

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta a distanza di qualche giorno dall’aut-aut “fatemi governare o sfiduciatemi” e dopo l’accordo raggiunto con Pd, Forza Italia e altre Civiche per la presidenza della Provincia, è tornato ad incontrare la consigliera di Fare Latina Annalisa Muzio per quello che ha definito “un aggiornamento sui punti programmatici discussi nel corso dei precedenti colloqui”. Un incontro che si è concluso positivamente per il primo cittadino del capoluogo costretto in questo secondo mandato a fare i conti con una maggioranza di segno opposto e a costruire equilibri che al momento non sono scontati.

“Abbiamo dialogato in un clima estremamente cordiale sull’agenda e sulle proposte avanzate anche da Fare Latina, colmando definitivamente qualche distanza e raggiungendo una unità di intenti sull’importantissimo lavoro che, dopo l’esito delle ultime elezioni, la nuova Amministrazione comunale che ho l’onore e l’onere di guidare, è chiamata a fare – scrive Coletta in una nota – Ringrazio la Consigliera Muzio e il movimento per il senso di responsabilità dimostrato nel fornire la propria disponibilità a lavorare insieme a un programma condiviso con unico obiettivo comune: il bene della nostra città”.

“È mia intenzione – conclude – incontrare anche gli esponenti della coalizione di centrodestra e per questo sto programmando un incontro con loro per martedì pomeriggio, per continuare il percorso intrapreso riguardo l’individuazione dei punti programmatici”.