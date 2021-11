Latina, professoressa investita davanti al Manzoni, trasportata in ospedale

LATINA – Investimento questa mattina davanti al liceo Manzoni di Latina. Per cause in corso di accertamento una docente è stata investita mentre attraversava la strada intorno alle 9:30. L’impatto è stato molto violento e per la professoressa è stato necessario il trasporto al Santa Maria Goretti. Secondo una prima ricostruzione, l’auto non si è fermata nel momento in cui la donna stava attraversando la strada e l’ha centrata in pieno facendole fare un volo di diversi metri a cui hanno assistito inoltre molti studenti che per il forte rumore si sono affacciati alle finestre delle classi. Immediato l’intervento dei Carabinieri per dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. E’ stato necessario il trasporto in ospedale anche di un parente del giovane automobilista, che ha avvertito un malore.

Da anni il Liceo Manzoni chiedi dossi o dissuasori di velocità perchè non è purtroppo la prima volta che si verifica una cosa simile. “Ora bisogna fare qualcosa perchè noi viviamo questa situazione di pericolosità quotidianamente, anche e forse soprattutto in orari diversi rispetto all’entrata e all’uscita degli studenti”. Viale Le Corbusier è una strada ad alto scorrimento quindi finora, le richieste della dirigente sono andate a vuoto, ma è chiaro che è necessario intervenire con qualche altra soluzione.