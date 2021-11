Omicidio di via Monfalcone a Latina, indagini serrate da parte della Mobile

LATINA – Proseguono serrate le indagini della Squadra Mobile di Latina dopo l’omicidio di Singh Jadeer, il ragazzo di 29 anni ucciso a colpi di spranga nella serata di sabato nel corso di una festa per la nascita del figlio. Stamattina il quotidiano Latina Oggi anticipa il fermo di un connazionale, che è tra i dieci feriti durante la rissa e ricoverato in ospedale. Le indagini però proseguono per individuare tutte le persone che componevano il gruppo che ha messo a segno il raid punitivo nella casa di via Monfalcone a Borgo Montello. In queste ore gli agenti della Squadra Mobile stanno incrociando i dati di tutte le testimonianze raccolte.