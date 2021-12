A Latina terzo giorno di protesta per i licei Majorana e Alighieri

LATINA – Terzo giorno di protesta nelle scuole superiori di Latina. Gli studenti sono ancora in sciopero al Majorana perché i termosifoni non sono stati riparati e una parte della scuola resta al freddo. Al liceo scientifico i ragazzi sono rimasti all’esterno della sede principale di Via Sezze esponendo striscioni.

Sciopero bianco invece al liceo Classico dove gli alunni ssono entrati per poi radunarsi nel cortile della scuola intonando canti. La dirigente ha chiesto di incontrare i rappresentanti che dopo l’inziale protesta per le temperature gelide in classe, di fronte al diniego di un colloquio, hanno manifestato polemicamente ieri con striscioni dal contenuto esplicito, restando sotto la pioggia davanti all’entrate dell’istituto. Invocano proprio un maggiore ascolto da parte della scuola.