Basket, la Benacquista Latina batte Forlì 77-66. E’ la prima vittoria esterna

LATINA – Un successo importante e meritato quello che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha conquistato sul difficile campo di Forlì, una delle formazioni più forti del campionato con il punteggio di 77-66. Gli uomini guidati da coach Gramenzi sono partiti con grande veemenza dominando il primo periodo di gioco e mantenendo il vantaggio anche nel secondo quarto. Nella ripresa c’è stato un momento di flessione, ma la squadra è stata brava a reagire e a ritrovare compattezza per poter riprendere le redini della gara e conquistare la prima vittoria lontano dalle mura amiche del PalaBianchini.

“Ogni giocatore ha dato il proprio apporto in momenti diversi del match contribuendo al raggiungimento del risultato finale, che vale due preziosi punti in classifica”, dicono in una nota dalla società nerazzurra. (Il video dalla sala stampa è di Natlive).