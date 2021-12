Big match al Francioni, Di Donato: “Latina pronto per la grande sfida contro Palermo”

LATINA – Il Latina Calcio 1932 torna oggi in campo per affrontare il Palermo, al Francioni alle 18, nella gara valida per la prima giornata di ritorno del girone C di Lega Pro.

A poche ore dalla partita ha parlato il tecnico Daniele Di Donato: “Siamo pronti per questa grande sfida, arriviamo da un pareggio che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma che allo stesso tempo ha confermato l’ottimo momento di forma. La nostra è una squadra generosa, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti con il Monterosi, abbiamo spinto ancora e non siamo stati in grado di gestire. Questo dovrà servire da lezione per il futuro, ma ho fatto comunque i complimenti alla squadra perché, come piace a me, desidera fare sempre qualcosa di più. Vuol dire che ci siamo e che c’è la volontà di emergere, di non accontentarsi”.

Arriva il Palermo, un club a cui Di Donato è profondamente legato: “Ci amiamo a vicenda, ma durante la partita non ci sarà spazio per i sentimenti. Troveremo di fronte una squadra forte, che punta al successo finale, dotata di fisicità e qualità. All’andata fu un peccato non riuscire a conquistare punti, creammo le occasioni per andare a segno nonostante l’inferiorità numerica, ma eravamo solo all’inizio del nostro percorso, con pochi giorni di allenamento alle spalle. Grazie a quella esperienza abbiamo capito tanto di questo campionato e stavolta proveremo a fare meglio per regalare ai nostri tifosi una bella soddisfazione”.

Per quanto riguarda i convocati, Di Donato avrà a disposizione gli stessi effettivi della gara con il Monterosi: “Siamo alla fine dell’anno, bisogna trovare le energie residue per disputare un match di alto livello. Questa gara così importante viene nel momento migliore e siamo certi che il pubblico saprà darci come al solito grande sostegno”.