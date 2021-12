Camion fuori strada, Pontina chiusa a Castel Romano in direzione di Latina

LATINA – Un tratto della strada statale 148 Pontina è provvisoriamente chiuso al transito, in direzione sud verso Latina per permettere il recupero di un mezzo pesante uscito di strada per cause in corso di accertamento. L’incidente in corrispondenza del km 22,700, è avvenuto in maniera autonoma e non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto sta operando una gru e la circolazione è deviata con uscita obbligatoria a Castel Romano.

Sul posto Forze dell’ordine e Anas che assicura: “La regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile”.