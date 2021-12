Concorso di progettazione per Santo Stefano, il presidente di giuria è Cucinella

VENTOTENE – Prosegue l’intervento di messa in sicurezza degli edifici e il parziale restauro conservativo del Panopticon dell’isolotto di Santo Stefano affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla Minerva Restauri e dalla Hera Restauri, selezionato anche per l’impegno ad adottare un “progetto ambientale della cantierizzazione” strettamente focalizzato sull’impatto ambientale, utilizzo di energie rinnovabili e ibride, l’utilizzo di professionalità di imprese e istituzioni accademiche locali e impegno a contenere al massimo l’uso dell’elicottero. Il punto è stato fatto da Invitalia al Tavolo Istituzionale Permanente delle Amministrazioni pubbliche firmatarie del Contratto Istituzionale Sviluppo di Santo Stefano/Ventotene insieme al soggetto attuatore Invitalia al quale hanno partecipato la dott.ssa Monica Perna, Viceprefetto vicario di Latina, e l’architetta Maria Grazia Filetici, Sovrintendente ai Beni Culturali territorialmente competente.

La Commissaria Costa ha relazionato anche sull’incontro tenutosi il 30 novembre con la Ministra Mara Carfagna, in cui sono state affrontate le opportunità per il Progetto scaturite dall’inserimento dei CIS nel decreto sul PNRR. La Commissaria ha proposto di attivare forme di assistenza tecnica al Comune di Ventotene, considerando l’aggravamento delle funzioni tecnico amministrative a cui dovrà far fronte, proposta accolta da Invitalia che sta stipulando un importante accordo con ANCI, d’intesa con il Governo, finalizzato all’assistenza tecnica agli enti locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni. A tal fine è stato programmato per l’inizio dell’anno a Ventotene un incontro.

“Questa iniziativa si inserisce nel più ampio approccio che fin dall’inizio la struttura commissariale ha voluto dare al Progetto con azioni di sistema e affiancamento, in collaborazione con altre amministrazioni statali o regionali, quali l’estensione di “Resto al Sud” alle piccole isole del centro nord Italia, che ora sta ispirando l’ipotesi di estendere alle piccole isole le misure di sostegno per le aree interne, come emerso con la Ministra Carfagna. A questo si aggiunge lo stanziamento di 60 milioni di euro per la Banda Larga per le piccole isole con il relativo protocollo d’intesa tra Infratel e il Progetto di recupero di Santo Stefano, in via di

definizione – ha sottolineato la Commissaria Costa – Abbiamo inoltre attivato azioni di accompagnamento della Comunità di Ventotene, estendendole a altre realtà territoriali, per presentare misure a sostegno dell’imprenditorialità, insieme a Lazio Innova e Invitalia imprese.

Un tema importante di rilevanza strategica emerso al Tavolo è quello dell’implementazione e qualificazione dei collegamenti via mare, non solo nell’arcipelago pontino ma anche integrato con il territorio campano, con attenzione specifica alla mobilità sostenibile e al miglioramento dei trasporti. A questo fine ho preso l’impegno di assumere una iniziativa in tal senso con le Regioni interessate. Per quanto attiene alla procedura in corso della Valutazione di Impatto ambientale sul nuovo progetto di approdo presentato da Invitalia, siamo in attesa del parere della Commissione VIA, nonché di quello del Ministero della Cultura, ormai imminenti. Mi auguro che si possa trovare una soluzione equilibrata tra la tutela dell’ambiente e del paesaggio con le esigenze di accessibilità in sicurezza delle persone e di una destagionalizzazione degli sbarchi, proprio per evitare sulle due isole una eccessiva pressione antropica.”

Nel relazionare sull’insediamento della Giuria del Concorso, avvenuta il 30 novembre, la Commissaria ha presentato i componenti della Giuria presieduta da Mario Cucinella, architetto di chiara fama, di cui sono parte l’Arch. Carla Di Francesco, esperta in progettazione architettonica e restauro di edifici storici, già Segretario Generale del Mibact Consigliere scientifico della Fondazione Scuola dei Beni e delle attività culturali e Direttore della Fondazione Scuole dei Beni e delle attività culturali del MiC; l’Arch. Luca Dal Pozzolo, esperto in museografia, economia della cultura, fondatore e responsabile dell’attività di ricerca

della Fondazione Fitzcarraldo; l’Ing. Massimo Pompili, Prof. Ordinario presso l’Università La Sapienza di Componenti e Tecnologie Elettriche e Presidente del Consiglio dell’Area in Ingegneria Elettrotecnica; la Dott.ssa Carla Sepe, componente della Commissione istruttoria per l’Autorizzazione integrata Ambientale (AIA-IPPC), già assistente giuridico della Presidenza della Repubblica, già coordinatrice della sottocommissione VIA grandi opere e componente del Comitato coordinamento della Commissione VIA-VAS. Il Tavolo è stato anche informato della costituzione del Comitato tecnico scientifico

museologico dei percorsi espositivi di Santo Stefano di Ventotene, insediato presso la Direzione Generale Musei del MiC, il cui esito costituirà la base del progetto museografico e dell’allestimento museale e della definizione del Logo e dell’immagine coordinata del Progetto.