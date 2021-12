Controlli no vax, medici sospesi dal servizio visitano lo stesso: il Nas di Latina li denuncia

LATINA – Sale il numero dei medici pontini sorpresi ad esercitare la professione nonostante la sospensione disposta dalla Asl di Latina per violazione dell’obbligo vaccinale. In un caso il riscontro è nato da una verifica ispettiva presso una farmacia dove il Nas di Latina diretto dal comandante Felice Egidio ha trovato ricette a firma di un medico di medicina generale, con studio ad Aprilia, rilasciate anche se il professionista risultava non vaccinato contro il covid. Segnalato alla ASL, il medico ha ricevuto un provvedimento di sospensione “a svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”. Non è bastato: il NAS infatti ha sorpreso nuovamente il medico mentre continuava ad effettuare visite agli assistiti presso il proprio studio.

Sono stati denunciati anche due medici di medicina generale, titolari di due distinti studi della provincia di Latina, per aver continuato a svolgere l’attività professionale malgrado fossero stati sospesi dal relativo ordine di appartenenza per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Stessa sorte per un dentista con studio medico a Priverno.

Le attività ispettive sono state svolte in collaborazione con l’Azienda sanitaria Locale e con l’Ordine professionale dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Latina.

IN ITALIA – Ad oggi, nel corso di controlli presso 1.609 strutture e centri sanitari pubblici e privati sono state verificate ca. 4.900 posizioni relative a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e altre figure, accertando 281 situazioni irregolari dovute all’esercizio della professione in assenza della vaccinazione. Tra i professionisti controllati è emerso che 126 di loro eseguivano prestazioni seppur già destinatari del provvedimento di sospensione.