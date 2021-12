Covid, il bollettino del 25 dicembre: 511 contagi a Latina e provincia

LATINA -Sono 511 contagi a Natale sul territorio provinciale di Latina, una cifra che non si era mai registrata prima. Un paziente di Latina è morto e 10 sono stati ricoverati al Goretti di Latina per la severità dei sintomi. Soltanto a Latina 197 contagi nelle ultime 24 ore, 55 ad Aprilia. Un numero di casi dovuto probabilmente anche all’elevatissimo numero di tamponi cui le persone si sono sottoposte per la cena di Natale.

Ieri il tasso di positivi tamponi era al 9% e bisognerà capire se si confermerà questo dato elevatissimo e superiore di alcuni punti rispetto alla media nazionale.

I casi sono emersi anche a Castelforte 1, Cisterna di Latina 29, Cori 6, Fondi 23, Formia 24, Gaeta 4, Itri 5, Latina 197 , Maenza 4, Minturno 5, Monte San Biagio 2, Norma 2, Pontinia 13, Priverno 21, Prossedi 7, Roccagorga 3, Rocca Massima 1, Roccasecca dei Volsci 2, Sabaudia 16, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 4, Sermoneta 11, Sezze 29, Sonnino 3, Sperlonga 2, Terracina 37.

Le vaccinazioni sono state in numero inferiore rispetto alla media del periodo: 3143 in totale di cui 123 prime dosi, 507 seconde e 2513 booster.