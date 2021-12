Covid, quasi 200 contagi in provincia di Latina e un decesso

Non accenna a rallentare la curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina. Sono 196 i nuovi positivi, 69 dei quali soltanto nel capoluogo. Segue il comune di Aprilia con 35 casi, 14 Cisterna, 12 Gaeta e numeri ad una sola cifra negli altri comuni pontini. Il bollettino odierno della asl riporta un nuovo decesso, quello di un paziente che risiedeva a Sabaudia. 51 le guarigioni registrate nelle ultime 24 mentre 1 ricovero per covid è stato effettuato presso l’ospedale Goretti di Latina. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri sono state somministrate 4.705 dosi di cui oltre 3900 richiami.