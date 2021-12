Covid, tanti casi alla Cisterna Ambiente, domenica non si raccoglieranno i rifiuti

La Cisterna Ambiente comunica che dalla giornata di domani, domenica 19 dicembre 2021, il servizio di raccolta dei rifiuti subirà un’interruzione, per riprendere lunedì con possibili rallentamenti dovuti all’effetto del continuo innalzamento del contagio da Coronavirus. L’emergenza sanitaria inevitabilmente si ripercuote anche sul normale svolgimento del servizio svolto per la città di Cisterna di Latina. Si cercherà di ripristinare nel minor tempo possibile i turni lavorativi, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti, confidando nella comprensione dei cittadini in un periodo pandemico in cui i contagi da Covid-19 sono in forte crescita.