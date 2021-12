Crolla un pino in pieno centro a Latina

LATINA – A causa del forte vento e della pioggia un pino è crollato in pieno centro a Latina, in via Emanuele Filiberto, davanti le Poste. In quel momento non c’erano persone o automobili in transito, l’area di accesso al parcheggio è stata interdetta in attesa della rimozione.

Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria il traffico è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici sulla linea Roma Napoli a causa di un guasto ai sistemi di gestione della circolazione tra Latina e Cisterna. I convogli regionali hanno viaggiato con ritardi fino a 60 minuti. Al momento il traffico è in lenta ripresa in direzione Roma, mentre rimane fortemente rallentato in direzione Napoli.