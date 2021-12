La Benaquista di nuovo in campo domenica contro Fabriano

Per i nerazzurri della Benacquista Assicurazioni Latina Basket è di nuovo tempo di scendere sul parquet e in occasione dell’11^ giornata del Campionato di Serie A2, affrontano la seconda gara consecutiva tra le mura amiche del PalaBianchini ricevendo la compagine marchigiana di Fabriano. Si tratta dell’ultimo incontro casalingo prima della pausa natalizia e il penultimo del 2021 (i pontini sono attesi dalla trasferta sul campo della Stella Azzurra il prossimo lunedì 20 dicembre alle ore 20:30). Il match in cartello in questa domenica è molto importante dal punto di vista della classifica del girone Rosso: Latina, reduce da 2 preziosi successi è a quota 8 punti, Fabriano, che sta attraversando un momento di difficoltà, è in coda alla graduatoria con 4 punti. La gara ha quindi grande rilevanza per entrambe le formazioni. Palla a due domenica alle ore 18 sul parquet del Palabianchini