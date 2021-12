La Top Volley Cisterna in campo a S.Stefano contro Perugia

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca. La sfida è con la Sir Safety Conad Perugia. I ragazzi di coach Fabio Soli arrivano dalla sconfitta con Trento nel 3-0 del turno giocato domenica 19 dicembre alla BLM Group Arena. Domenica 26 dicembre si torna a giocare al Palasport di Cisterna dove la Top Volley incontra la Sir Safety Conad Perugia, che nell’ultimo turno ha vinto 3-1 a Civitanova nella sfida al vertice contro la Lube, incontro perso 3-1.

“La partita di domenica scorsa per noi ha poca rilevanza per il nostro percorso. Loro sono una squadra costruita per vincere tutto. Noi abbiamo altri obiettivi, senza contare che siamo in una situazione di emergenza. Dobbiamo prenderla come un’occasione per provare determinate cose, per cercare di gestire in maniera migliore determinate situazioni tecnico tattiche rispetto a Trento, in vista di un periodo più tosto con partite che per noi conteranno davvero tanto”, ha commentato Michele Baranowicz.

La Top Volley vuole ripartire e lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta con Trento, sfida in cui ha pesato l’assenza di Maar per una distorsione alla caviglia, problema fisico che terrà fuori il martello canadese anche per l’incontro contro gli umbri. La gara contro la Sir Safety Perugia è valida per la prima giornata del girone di ritorno: in classifica i pontini sono attualmente a 13 punti ed occupano la nona posizione in classifica, mentre gli umbri occupano la prima posizione con 34 punti. Domenica 26 dicembre (alle 16.30) la Top Volley Cisterna è impegnata in casa contro la Sir Safety Conad Perugia, match valido per la prima giornata di ritorno.

I precedenti con Perugia tra le due squadre sono 19 con 1 successo della formazione pontina e 18 per gli umbri. Nessun ex schierato tra le due formazioni.

Il match verrà arbitrato da Lorenzo Mattei e Ubaldo Luciani, terzo arbitro Debora Nannini, addetto video ceck Andrea Rizzo. La partita tra Top Volley Cisterna e Sir Safety Perugia verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 16.30.

I biglietti saranno a disposizione su vivaticket.com e presso il botteghino del Palasport di via delle provincie a Cisterna di Latina a partire da giovedì 23 dalle 17 alle 19, venerdì pomeriggio, sabato mattina e domenica 26 dalle 10 fino a inizio gara al costo di € 10.00 (a cui si aggiunge il costo di prevendita). Il prezzo è unitario valido per tutti i settori e non sono applicabili sconti e riduzioni per nessuna fascia di età.

Per entrare al Palasport serve il “Green Pass RAFFORZATO” in corso di validità.