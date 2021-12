Latina, 17enne trovato in strada nudo e svenuto, indaga la Polizia

LATINA – E’ sempre più allarme violenza tra i più giovani, dopo il caso delle baby bulle 14enne, ieri una nuova denuncia per un ragazzo di 17 anni lasciato in strada, nudo e svenuto, probabilmente a causa dell’abuso di alcol. Il giovane è stato trovato a terra privo di sensi nei pressi di via San Francesco a Latina nella notte di martedì. Lo ha soccorso un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale e ha allertato la Polizia che ora dovrà capire cosa sia accaduto in quella serata. L’ipotesi è che il ragazzo di 17 anni abbia bevuto troppo e sia stato poi preso di mira dai suoi coetanei che lo hanno spogliato e deriso lasciandolo poi a terra quasi privo di sensi. Una situazione che poteva avere risvolti ancora più gravi se non fossero intervenuti i sanitari del 118. La Polizia sta cercando ora di riscostruire le ore precedenti a ritrovamento del giovane.