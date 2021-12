Latina, Azione convoca l’assemblea pubblica

LATINA – Giovedì 2 dicembre 2021 al Circolo Cittadino di Latina (a partire dalle 17:30) si terrà l’assemblea pubblica di AZIONE, prima tappa di avvicinamento al Congresso Nazionale di gennaio e febbraio.

“Prende forma il progetto politico di Carlo Calenda e dei fondatori di AZIONE, e il percorso congressuale, che si apre con una campagna di adesioni, porterà alla strutturazione di organismi di partito eletti per il livello nazionale fino al comunale – sottolinea il referente di Latina Olivier Tassi (nella foto da Fb) – E’ un momento storico per AZIONE, di vera e propria fondazione e l’Assemblea a Latina vuole essere un primo momento di confronto tra i referenti locali, gli iscritti, i simpatizzanti e tutti coloro che vorranno conoscere meglio la nostra proposta politica. Verranno illustrati i passaggi salienti delle prossime settimane e le proposte che il gruppo di Latina in AZIONE ha elaborato per la città. Sarà possibile iscriversi al partito per il 2022 o rinnovare la tessera già in possesso”.

Gli iscritti saranno chiamati a votare i candidati territoriali che rappresenteranno le esigenze a livello provinciale e regionale.