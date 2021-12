Molestatore arrestato dalla Polizia, perseguitava una sua amica che non aveva accettato le sue avance

LATINA -Ha rivolto delle esplicite avances sessuali a una sua amica, tanto da indurla ad interrompere ogni rapporto. Un 60enne di origini campane non si è rassegnato a quel rifiuto e ha iniziato a tormentare la malcapitata, prima con messaggi e telefonate e poi con appostamenti sotto la sua abitazione. La situazione è degenerata quando l’uomo ha sparso dei manifesti con il volto ed il numero di telefono della donna abbinati a presunte offerte di prestazioni erotiche. In un’occasione, inoltre, lo stalker ha squarciato le gomme dell’auto della sua vittima e ha cosparso la carrozzeria di liquido corrosivo. La Mobile di Latina ha ricostruito l’accaduto, constatando lo stato d’ansia della signora, costretta a ricorrere a terapie farmacologiche. Tutto è culminato con un provvedimento del Gip Giuseppe Cario, in seguito al quale gli agenti hanno arrestato l’uomo per atti persecutori destinandolo ai domiciliari.