Non pagano il caffè, li colpisce con una mazza da baseball

Il gestore di un bar di Latina è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito due clienti a colpi di mazza da baseball. L’episodio è avvenuto ieri sera: sembra che due avventori si siano rifiutati di pagare un caffè appena consumato nel locale; da lì è nato un acceso diverbio con il barista, che non ha esitato a tirare fuori la mazza e a colpire entrambi. L’uomo è una delle sei persone denunciate dai militari nella giornata di ieri: due di queste, in particolare, sono state trovate con una scorta di 40 grammi tra hascisc e marijuana.