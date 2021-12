Pacchi doni per famiglie bisognose offerti da Dussmann Service al Comune di Latina

Sono stati consegnati questa mattina agli uffici dedicati del Comune di Latina dei pacchi con all’interno generi alimentari non deperibili offerti dalla ditta Dussamann Service, gestore del servizio di refezione scolastica, pasti per anziani e disabili. Anche quest’anno la Dussmann ha voluto, in sintonia con l’ufficio pubblica istruzione e servizi sociali, organizzare questo evento per dare un piccolo aiuto a chi è meno fortunato. Nei trenta pacchi preparati sono presenti prodotti diversi da panettone/pandoro, pasta, cereali, scatolette di tonno, farina/semola, caffè/the oltre biscotti/merendine, la consegna è stata affidata ai servizi sociali comunali. L’evento ripete quanto già dall’avvio del servizio Dussmann Service ed il Comune di Latina stanno periodicamente organizzando per le famiglie in difficoltà del territori oltre le consegna alla Caritas cittadini di eventuali derrate o piatti del menù del giorno, o diverse altre iniziative.