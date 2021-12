Tamponi, farmacie prese d’assalto, Pennacchio: “Non ci preoccupa il lavoro ma l’incredibile numero di positivi”

LATINA – Farmacie prese d’assalto in questi giorni prima delle Feste da chi ha scelto di passarle con un po’ di tranquillità facendo un tampone, magari anche avendo già le tre dosi di vaccino, e lo stesso sta avvenendo dopo il Natale.

Lunghissime code in particolare nelle giornate del 23 e 24 dicembre e poi il 27, ma non è tanto il lavoro in più a preoccupare i farmacisti, che pure nonostante la mole impressionante di cittadini, sono riusciti a reggere l’impatto, quanto il numero incredibile di positivi, come poi si è potuto constatare dall’elevato numero di contagi rilevati il 25 e 26 dicembre.

Su Radio Immagine questa mattina ne abbiamo parlato con il presidente dell’ordine dei farmacisti, Roberto Pennacchio

IL PODCAST