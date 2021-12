Visita del Generale di Divisione, Antonio De Vita al Comando Carabinieri di Latina

Il Generale di Divisione, Antonio De Vita, comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, ha voluto portare i propri auguri, in vista delle prossime festività natalizie, a tutti i militari del Provinciale di Latina, visitando, nel pomeriggio di ieri, il Comando Stazione Carabinieri di Sezze Romano. La visita al comando di Sezze non è casuale ma frutto di una scelta precisa; quella di manifestare riconoscenza e vicinanza ad una Stazione dei Carabinieri il cui personale è guidato dal neo giunto Maresciallo Ilaria SOMMA che, da poco insediatasi, ha saputo dare slancio motivazionale al reparto e nuovo vigore alle attività dell’Arma. Ne sono riprova i recenti successi ottenuti dalla stazione, con arresti e sequestri soprattutto in materia di armi. A ricevere l’Alto Ufficiale, il comandante provinciale, col. Lorenzo D’Aloia, il comandante della compagnia di Latina, Cap. Paolo PERRONE, il Maresciallo Ilaria SOMMA e tutto il personale della Stazione. Il Generale, nel breve momento d’incontro, nell’invitare il Col. D’Aloia a farsi portavoce con tutti i Carabinieri del Provinciale, ha ringraziato il personale per l’impegno profuso esortandolo a proseguire il servizio con la vicinanza e l’assistenza a tutti i cittadini, confermando il suo sostegno a tutti i militari impegnati nel quotidiano servizio istituzionale. Un ringraziamento particolare e gli auguri di Natale, sono stati poi rivolti alle famiglie dei Carabinieri.