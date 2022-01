A Latina Scalo corista si sente male durante il concerto della Polifonica Pontina e viene soccorso dal sindaco Coletta

LATINA – Si è letteralmente catapultato a soccorrere un corista che improvvisamente si è sentito male e ha perso conoscenza; lo ha rianimato e lo ha affidato ai sanitari del 118 giunti tempestivamente dopo l’allarme lanciato dai presenti. Il protagonista dell’intervento di primo soccorso è il sindaco di Latina Damiano Coletta, cardiologo di professione, che ieri sera assisteva al concerto della storica Polifonica Pontina al primo banco della chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Latina Scalo.

“E’ stato un attimo. Il sindaco è scattato immediatamente in soccorso del nostro corista e gli ha praticato una manovra di rianimazione, tecnicamente non so di preciso che cosa abbia fatto, ma quando è arrivata l’ambulanza il paziente era già vigile. A parte la professionalità, ci ha sorpreso la premura, la passione che ci ha messo e di questo lo ringraziamo”, racconta una corista.

L’esibizione, diretta dal Maestro Andrea Rossi (che di recente ha preso il posto di Massimiliano Carlini) si è fermata per mezz’ora circa per poi riprendere sulle note dei brani della tradizione natalizia: da Adeste Fideles a Noel, Tu scendi dalle stelle, O Tannenbaum e Astro del Ciel solo per citarne alcuni degli undici canti in repertorio per il concerto di ieri sera.

A fine concerto ha speso parole di ringraziamento per l’Associazione musicale, Don Nello, parroco di San Giuseppe e, lo stesso sindaco Coletta, ha sottolineato in un breve discorso il ruolo importante per la città di Latina della Polifonica Pontina che ha definito un “pezzo di storia”. E’ nata infatti nel 1979, 43 anni fa, e nella sua carriera si è esibita anche alla presenza del Presidente della Repubblica.

Al termine della serata sono arrivate dal Goretti anche notizie rassicuranti e di sollievo per tutti sulle condizioni di salute del corista che è stato rimandato a casa.