Accoltellato al torace muore a New York un ragazzo di 22 anni originario di Castelforte

LATINA – Un ragazzo originario di Castelforte in provincia di Latina è stato ucciso a New York, all’esterno di un ristorante lungo Third Avenue. Aveva 22 anni Anthony D’Onofrio, questo il nome della vittima che lavorava con il papà, emigrato ormai da molti anni nella Grande Mela, come conducente di botticelle, le carrozze trainate da cavalli. Ed è così che gli amici lo hanno ricordato con un video pubblicato sui social.

Da quanto si apprende il ragazzo, sabato notte, è stato raggiunto da una coltellata al torace durante una rissa e per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia ha raggiunto amici e parenti nel sud Pontino e oggi uno zio si metterà in volo per raggiungere i genitori del ragazzo.

Sulla vicenda indagando la polizia di New York che cerca l’omicida.