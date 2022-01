Altro furto nella sede di Diaphorà Latina, ladro entra e spacca l’allarme

LATINA – Rubare nella sede di un’associazione senza scopo di lucro che si impegna da anni in progetti di inclusione destinati a ragazzi in difficoltà, è anche più deplorevole che farlo altrove. La scena ripresa nella sede della Diaphorà Onlus dalle videocamere di sorveglianza, poi, è sconfortante e fa rabbia. L’intruso entra, va dritto all’allarme, sradica la centralina e la distrugge sbattendola a terra più volte. Il resto del “colpo” è il furto di due computer e di altro materiale acquistato con il frutto di donazioni e altre attività di volontariato. E non è la prima volta che accade.

“Tanta amarezza e sconcerto ma da domani si tornerà a lavorare con passione ed entusiasmo”, assicurano da Diaphorà.