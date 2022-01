Covid, 1877 nuovi casi e due decessi. Morto un 61enne di Latina

LATINA – Sono 1877 i nuovi casi di covid diagnosticati a Latina e provincia emersi da quasi 10mila tamponi eseguiti dalla Asl e nelle farmacie aderenti alla rete per un tasso di positività intorno al 18%. A questi di aggiungono 88 casi di pazienti non residenti sul territorio.

Due sono stati i pazienti morti al Goretti per le conseguenze del virus e sono un uomo di 61 anni di Latina, non vaccinato e senza patologie pregresse e un anziano di Sabaudia con patologie, per un totale di 637 decessi da inizio pandemia a oggi.

Sei i pazienti ricoverati al Goretti per la severità dei sintomi mentre due sono stati trasferiti a Roma.

I contagi si sono registrati in ognuno dei 33 comuni pontini, comprese le isole di Ponza e Ventotene. Tra i dati più pesanti, quello di Latina con 448 nuovi positivi, Aprilia con 250, Terracina con 188 e Fondi con 137. Sotto i cento casi Formia, con 99 nuovi positivi, Cisterna con 90, sezze con 83 e Sabaudia con 72.

Nelle due piccole comunità isolane, 7 casi a Ponza (ieri erano stati 8) e 3 a Ventotene (che nell’ultimo bollettino non aveva nuovi casi).