Covid, 556 casi (positività al 25%) e due decessi a Latina e Castelforte

LATINA – Si registra oggi un marcato calo del numero dei nuovi positivi al covid a Latina e provincia, ma va detto che il dato è quello riferito ai tamponi eseguiti nel fine settimana e dunque in numero nettamente inferiore rispetto al solito. Sono infatti 556 i nuovi casi emersi (il numero comprende 27 residenti fuori provincia) da poco più di 2000 tamponi per un tasso di positività ancora maggiore rispetto alla media della settimana (oltre il 25%), con un tampone su quattro risultato positivo.

RICOVERI E DECESSI – Quattro i pazienti ricoverati nelle scorse 24 ore al Goretti (nessun trasferito) e due i pazienti morti, si tratta di due donne una ultrasettantenne di Castelforte, l’altra ultraottantenne di Latina entrambe con patologie pregresse e non vaccinate. Il totale dei cittadini pontini morti per le conseguenze del covid sono ora 751.

NEI COMUNI – Sono 112 i casi emersi a Latina e per la prima volta da settimane, il secondo peggior dato non è quello di Aprilia, ma quello di Fondi con 82 nuovi positivi seguita dai 65 di Aprilia e dai 57 di Gaeta.

AL DONO SVIZZERO – Proprio l’esplosione dei casi di covid in provincia di Latina e l’impennata registrata nel sud pontino (Formia è stata tra i Comuni con più contagi nelle ultime due settimane) hanno messo a dura prova le strutture ospedaliere. Anche per questo oggi oggi, lunedì 31 alle ore 10.30, sarà inaugurata dalla direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, la tensostruttura per pazienti Covid realizzata all’esterno dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia.

Una struttura temporanea – in attesa del container acquistato dalla struttura commissariale nazionale che arriverà a breve – e che sarà gestita dal Pronto Soccorso, riservata ad accogliere fino ad un massimo di 12 pazienti positivi o fortemente sospetti.