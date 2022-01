Covid, la lettera dei pediatri del Lazio: “Vaccinate i bambini”

LATINA – I pediatri del Lazio scendono in campo per promuovere la vaccinazione contro il covid nei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dopo la primissima fase, lo scetticismo e i timori stanno prendendo il sopravvento sulla razionalità e anche se i bambini vengono sottoposti regolarmente sin dalla nascita ai vaccini più disparati, quando si parla di covid i dubbi sono ancora troppi e le prenotazioni stanno calando. Per questo, con un comunicato diffuso oggi, i pediatri confermano l’importanza della vaccinazione contro il SarsCov2 nei bambini e nei ragazzi e invitano i genitori “a procedere quanto prima la vaccinazione per proteggerli dal rischio di contrarre l’infezione oppure di ammalarsi di covid”.

Purtroppo – si legge nel comunicato – anche nella nostra regione stanno significativamente aumentando i bambini e i ragazzi ricoverati nei reparti di pediatria e i casi che necessitano di cure intensive; sono sempre più numerosi i bambini malati di forme lievi isolati nei propri domicili e numerosi sono ancora i bimbi in quarantena, ricordando che “il vaccino è l’unico strumento disponibile per arginare questa situazione”. Inoltre con il vaccino dei bambini si impedisce loro di portare il virus nell’ambito domestico proteggendo anche i bambini più piccoli e i neonati che ancora non possono essere vaccinati”, aggiungono i pediatri mettendosi a disposizione delle famiglie per qualsiasi dubbio o incertezza.

L’appello è stato diffuso dall’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato che ha aggiunto: “Desidero rivolgere un invito alle famiglie per la vaccinazione dei loro figli e prenotare subito senza aspettare, date retta all’appello dei pediatri del Lazio. Il vaccino è l’unico strumento disponibile per arginare questa situazione che sta diventando sempre più impegnativa per i bambini, i ragazzi e le famiglie e anche per evitare gli effetti a lungo termine del Covid. I bambini devono tornare al più presto ad una vita normale, andando a scuola, praticando attività sportive e giocando con gli altri bambini, per questo è fondamentale la vaccinazione”.

Nel Lazio nella fascia 5-11 anni sono state superate le 45 mila somministrazioni pari al 12% e nella fascia 12-19 anni l’80% è vaccinato in seconda dose. “Serve una accelerazione nella vaccinazione, i pediatri sono a disposizione delle famiglie per qualsiasi dubbio o incertezza”.

Molti slot, già a partire dalla metà di gennaio, per prenotazioni nelle strutture pontine che effettuano la vaccinazione contro il covid (Goretti, San Giovanni di Dio e Dono Svizzero, a Latina, Fondi e Formia) sono al momento liberi.