Covid, pronti i drive-in per le scuole a Latina, Terracina, Priverno, Fondi e Gaeta

LATINA – A partire dal 7 gennaio professori e studenti potranno decidere di sottoporsi (gratuitamente) al test antigenico per la ricerca del Sars Cov 2 presso 27 drive-in operanti sul territorio della Regione Lazio. Subito dopo l’Epifania infatti si attiverà sulla piattaforma https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home la possibilità di prenotare il tampone rapido per un rientro (più) sicuro in classe. Basterà la tessera sanitaria e l’indicazione dell’Istituto scolastico di appartenenza.

A Fondi, proprio grazie all’attività di screening da parte della squadra della Croce Rossa locale che sta effettuando tamponi a studenti e docenti secondo un fittissimo calendario, sono emersi più positivi e il sindaco Beniamino Maschietto ha deciso con ordinanza “per il giorno 07.01.2022 la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Fondi”. Il calendario scolastico della Regione prevede infatti il rientro in classe dopo le Feste di Natale per venerdì 7 gennaio e molte scuole non hanno adottato variazioni.

In provincia di Latina, le postazioni riservate alle scuole per lo screening post festivo saranno attive presso la ex Rossi Sud nel capoluogo, presso la Casa della Salute di Priverno, l’ospedale Fiorini di Terracina e il Don Di Liegro di Gaeta.