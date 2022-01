Il covid non risparmia Abc: problemi per la raccolta indifferenziata

LATINA – La pandemia non risparmia la Abc e con l’aumento dei casi di covid a Latina, anche il servizio di raccolta dei rifiuti potrà avere dei problemi. Lo comunica la stessa Azienda in una nota, spiegando che “l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha coinvolto anche diversi dipendenti della ABC Latina” e dunque “in questi giorni si potrebbero verificare eventuali ritardi nel servizio di raccolta dell’indifferenziato nelle aree servite dal vecchio sistema”. Nessun problema invece nelle per le aree servite dal porta a porta dove la raccolta è regolare e così pure per le altre raccolte che proseguono regolarmente.

“L’Azienda, attualmente, registra l’assenza del 23% circa della forza operativa, una percentuale riconducibile – per oltre la metà – al Covid (quarantena, isolamento o malattia) – si legge in una nota – Da subito, ABC si è attivata per evitare eventuali situazioni di disagio alla comunità cittadina, riorganizzando adeguatamente i turni di lavoro. I ritardi, si ribadisce, riguardano esclusivamente la raccolta della frazione indifferenziata nelle aree servite dal vecchio servizio di raccolta differenziata”.