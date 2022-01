Latina, dal 14 marzo parte il porta a porta anche in altre 4 zone della città

LATINA – Il servizio Porta a Porta di Abc presto sarà estato ad altre aree della città con l’obiettivo di coprire tutto il territorio comunale entro l’anno. Da lunedì 14 marzo, infatti, il nuovo step coinvolgerà circa 9mila utenze delle zone di: Latina Ovest rurale, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello e Le Ferriere. Latina Est rurale, Borgo Isonzo. Cucchiarelli e Morbella. Pantanaccio e Gionchetto.

Da oggi, il personale specializzato dotato di tesserino di riconoscimento, inizierà la consegna a domicilio dei contenitori e dei materiali informativi. Gli utenti che non saranno a casa al momento della consegna, riceveranno un avviso con il numero 06/32092110 e l’indirizzo email servizioabclatina@sedensrl.it da contattare per fissare un nuovo appuntamento.

Nelle aree interessate dalla distribuzione, saranno allestiti dei punti informativi dove poter ritirare l’attrezzatura, secondo il seguente calendario:

 Dal 7 al 13 febbraio – Borgo Montello, Strada Minturnae (parcheggio campo sportivo)

 Dal 14 al 20 febbraio – Borgo Bainsizza, Piazza M.Musco (fronte Centro sociale)

 Dal 21 al 27 febbraio – Borgo Santa Maria, via Santa Maria (altezza via Cinque Terre)

 Dal 28 febbraio al 4 marzo – Borgo Isonzo, Via Bolognini (fronte scuola primaria)

 Dal 5 al 13 marzo – Cucchiarelli e Morbella, Viale G. De Chirico /Largo A.Modigliani

 Dal 14 al 20 marzo – Gionchetto e Pantanaccio via Gran Sasso d’Italia (fronte scuola

primaria)

 Dal 21 al 27 marzo – Cucchiarelli e Morbella, Viale G. De Chirico /Largo A.Modigliani

 Dal 28 marzo al 3 aprile – Gionchetto e Pantanaccio via Gran Sasso d’Italia (fronte

scuola primaria)

Orario: lunedì e martedì dalle 9:00 alle 17:00; dal mercoledì al sabato dalle 9:00 alle 14:00 e la domenica dalle 9:00 alle 13:00.

Per illustrare in dettaglio le caratteristiche del nuovo servizio e del compostaggio domestico sono previste tre dirette live streaming sulla pagina Facebook di ABC Latina: il 7 febbraio dedicato alle aree urbane; il 14 febbraio rivolto alle utenze delle aree rurali; e il 21 febbraio al compostaggio domestico. I tre appuntamenti avranno inizio alle ore 19.