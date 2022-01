Latina, rinviata la Notte Bianca dell’8 gennaio

LATINA – E’ stata rinviata a data da destinarsi la Notte Bianca in programma per sabato 8 gennaio 2022 a Latina. La decisione è stata necessaria visto l’attuale andamento dei contagi da Covid-19 e la normativa vigente che esclude la possibilità di organizzare eventi pubblici, anche all’aperto, in cui non sia possibile garantire il contingentamento dei partecipanti. Sono invece confermati tutti gli altri eventi all’interno dei Giardini del Comune.