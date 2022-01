Maltrattamenti in famiglia, due arresti dei Carabinieri ad Aprilia

APRILIA – I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato un 32enne di Albano dopo una chiamata al 112 che ha segnalato una lite familiare. Quando i militari hanno raggiunto l’abitazione hanno arrestato in flagranza di reato l’uomo per i reati di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia. Vittime la compagna 35enne e i tre figli minori della coppia. Un secondo arresto è avvenuto questa mattina a carico di un 31enne di Aprilia, come aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il 31enne, per il quale era stato disposto il divieto di avvicinamento alla madre 72enne, aveva infatti violato la disposizione e ora è destinatario di una misura cautelare in carcere.