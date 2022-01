Positivo al Covid denunciato dai Carabinieri: non osservava l’isolamento

Sezze – I Carabinieri hanno intensificato i controlli, mettendo in campo 143 pattuglie, controllando 430 soggetti e 65 esercizi commerciali. Le verifiche hanno riguardato anche il rispetto della normativa anti covid e la sezione radiomobile ha denunciato in stato di libertà un uomo che aveva violato la quarantena. Il 46enne di Sezze, positivo al covid e in isolamento domiciliare, si era allontanato da casa senza alcun titolo. Dovrà quindi rispondere di inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva.