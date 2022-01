Rapinano il cellulare a un giovane la sera di Natale, fermati dalla Polfer a Formia e arrestati

FORMIA – La sera di Natale il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Formia ha proceduto all’arresto di due cittadini italiani di 30 e 35 anni per il reato di rapina di un telefono cellulare, ai danni di un viaggiatore su un treno regionale. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di un ragazzo che ha riferito di essere stato rapinato del cellulare, del valore di circa 1.300 euro, dietro la minaccia di un bastone da parte di 2 soggetti a bordo di un treno regionale nella stazione di Latina. Grazie ad una indagine lampo avviata dal personale del Posto Polfer di Formia, sono state acquisite informazioni utili a ricostruire la dinamica dei fatti individuando i due presunti autori, che sono stati notati scendere nella stazione di Latina da un treno regionale Napoli-Roma e risalire a bordo di un regionale Roma-Napoli diretti in Campania (loro luogo di origine). Una volta giunti a Formia, sono stati raggiunti dai poliziotti e nel corso della successiva perquisizione personale, è stata trovata la refurtiva sottratta poco prima al viaggiatore del treno precedente. I due, pluripregiudicati, sono stati arrestati in quasi flagranza di reato e sono finiti in carcere.