Saldi invernali al via dal 5 gennaio anche in provincia di Latina

LATINA – Domani prenderanno il via i saldi invernali, dureranno 6 settimane, fino al 16 febbraio. Le previsioni sono abbastanza positive, dopo due anni di pandemia dove si sono susseguite chiusure e lockdown. A fare il resoconto degli ultimi due anni e anche del Natale è il presidente della Federmoda Confcommercio Lazio Sud, Roberto Tammetta al quale abbiamo chiesto anche quali sono le aspettative per questi saldi.

Lo abbiamo intervistato questa mattina su Radio Immagine.

ASCOLTA

Ricordiamo che il Lazio e anche la provincia di Latina, da ieri si trova in zona gialla, dunque ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e seguire tutte le accortezze come il distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani. Sono vietate tutte la manifestazioni all’aperto che possono creare assembramento e per le quali è impossibile il controllo. La Notte bianca del prossimo 8 gennaio a Latina, infatti, è stata rinviata a data da destinarsi.