Sezze, si accanisce con un bastone su un’anziana, 89enne bloccato, la donna ricoverata

SEZZE – Si è accanito su una ospite come lui, facendola finire in ospedale con gravissime ferite. È quanto accaduto in una Residenza sanitaria per anziani di Sezze nel pomeriggio di ieri quando un anziano di 89 anni ha picchiato violentemente l’altra ospite con un bastone. L’anziana medicata e suturata al pronto soccorso, è ricoverata al Santa Maria Goretti di Latina con ferite multiple, in particolare alla testa e varie altre ferite e contusioni su tutto il corpo.

Per tentare di fermare l’aggressore è intervenuta un’ infermiera e anche lei è rimasta ferita, in modo non grave. Dopo l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto dell’anziana nel nosocomio pontino, l’89enne è stato sedato e trattenuto nella struttura in attesa della decisione dell’Autorità giudiziaria. Sul caso indagano i Carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica per capire cosa sia accaduto in quei minuti di pura follia e come l’uomo sia riuscito a reperire il bastone.

I carabinieri che indagano hanno raccolto diverse testimonianze compresa quella dell’infermiera ferita.

Un episodio analogo è avvenuto solo pochi mesi fa in un’altra residenza sanitaria, stavolta a Latina, e si era concluso tragicamente con la morte di un uomo aggredito in un modo simile da un altro paziente mentre era nel suo letto.